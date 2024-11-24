Азербайджанская делегация принимает участие в 70-й сессии ПА НАТО

В канадском Монреале с 22 по 25 ноября проходит 70-я юбилейная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

В канадском Монреале с 22 по 25 ноября проходит 70-я юбилейная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители 32 стран-членов Альянса, а также делегации государств-партнеров.

На сессии Азербайджан представляет делегация Милли Меджлиса и члены постоянного представительства страны при НАТО.

В рамках заседаний комитетов обсуждаются такие темы, как война в Украине, принятые на Вашингтонском саммите НАТО итоговые решения, укрепление обороны Альянса, будущее партнерств НАТО, перспективы сотрудничества с регионами Глобального Юга и Индо-Тихоокеанского региона, безопасность Черноморского региона, угрозы со стороны Китая, стоящие перед НАТО вызовы в области безопасности, изменения климата, а также применение высоких технологий и искусственного интеллекта.

В рамках визита азербайджанская делегация также провела встречи с генсеком ПА НАТО Руксандрой Попа и руководителем делегации Великого Национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлютом Чавушоглу.

