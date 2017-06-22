Азербайджанская делегация примет участие на летней сессии ПА СЕ

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов с 25 июня по 2 июля будут находиться в Страсбурге для участия на летней сессии ПА СЕ.

Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева и Муслим Мамедов.

В период сессии будет выслушан отчет о деятельности Постоянного комитета и Бюро, коснутся вопросов укрепления основных принципов Парламентской Ассамблеи, роли парламентов в борьбе с коррупцией, коррупции в системе управления, ситуации в Беларуси и пр.

На сессии будет выслушан доклад председателя парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэля Гусейнова на тему "Коррупция в системе управления", пройдут обсуждения вокруг темы.