Азербайджанская делегация примет участие на весенней сессии ПА НАТО

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня по 1 июня возглавляемая первым заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем азербайджанской парламентской делегации Парламентской Ассамблеи НАТО Зияфетом Аскеровым делегация в составе председателя парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуша Новрузова, депутатов Малахат Ибрагимгызы, Гудрета Гасангулиева и Кямрана Байрамова будет находиться с визитом в албанском городе Тирана.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в рамках весенней сессии в комитетах структуры по экономике и безопасности, политике, обороне и безопасности, науке и технологиям и пр. будет уделено место многим актуальным вопросам, связанным с ситуацией в мире.

На пленарном заседании выступит президент ПА НАТО Майкл Р.Турнер.

В Политическом комитете ПА НАТО Зияфет Аскеров выступит на тему армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, представит парламентариям информацию о наблюдавшейся в апреле в результате диверсии Армении напряженности на линии соприкосновения войск и нынешней ситуации.