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Азербайджанская делегация посетила школу имени Гейдара Алиева в Астрахани

Азербайджанская делегация посетила школу имени Гейдара Алиева в Астрахани Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила среднюю общеобразовательную школу № 11 им. Гейдара Алиева.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 13:00
Азербайджанская делегация посетила школу имени Гейдара Алиева в Астрахани

Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Астрахани, посетила среднюю общеобразовательную школу № 11 им. Гейдара Алиева.

Как передает Report, в ходе визита они ознакомились с фотовыставкой и видеороликом про жизнь и деятельность общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посвященные 100-летию со дня его рождения.

"Эта школа была реконструирована в 2011 году по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Школа имени общенационального лидера является важным показателем развивающихся отношений между Азербайджаном и Астраханской областью",- отметил вице-премьер Шахин Мустафаев.

По словам Ш. Мустафаева, Гейдар Алиев сделал очень многое для азербайджанского народа: "Он является архитектором независимого Азербайджана. Одним из главных направлений, на которых было сфокусировано внимание общенационального лидера, была сфера образования, для развития которой он приложил много усилий".

В конце встречи были награждены ученики, выигравшие в многочисленных творческих конкурсах, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Фото: Джавида Османова

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation visits school named after Heydar Aliyev in Russia’s Astrakhan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Həştərxanda Heydər Əliyev adına məktəbdə olub

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