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Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире

Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, побывала в парке Гейдара Алиева и Дружбы Азербайджана, расположенном в районе Каршияка Измира.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 20:48
Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, побывала в парке имени Гейдара Алиева и парке дружбы Турция - Азербайджан, расположенном в районе Каршияка в городе Измир.

Как сообщил командированный в Измир сотрудник Report, делегация совместно с политическими и общественными деятелями Турции посетили памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева, возложили букеты к бюсту.

Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов отметил, что 2023 год был провозглашен годом Гейдара Алиева в Азербайджане.

Затем делегация посетила памятник жертвам Ходжалинского геноцида в парке дружбы Турция - Азербайджан и возложила к нему цветы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti İzmirdə Heydər Əliyev və Azərbaycan Dostluq parklarında olublar

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