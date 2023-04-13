Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, побывала в парке Гейдара Алиева и Дружбы Азербайджана, расположенном в районе Каршияка Измира.

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, побывала в парке имени Гейдара Алиева и парке дружбы Турция - Азербайджан, расположенном в районе Каршияка в городе Измир.

Как сообщил командированный в Измир сотрудник Report, делегация совместно с политическими и общественными деятелями Турции посетили памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева, возложили букеты к бюсту.

Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов отметил, что 2023 год был провозглашен годом Гейдара Алиева в Азербайджане.

Затем делегация посетила памятник жертвам Ходжалинского геноцида в парке дружбы Турция - Азербайджан и возложила к нему цветы.