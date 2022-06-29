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Азербайджанская делегация обсудила вопросы сотрудничества с UN-Habitat

Азербайджанская делегация обсудила вопросы сотрудничества с UN-Habitat Азербайджанская делегация, принимающая участие в XI сессии Всемирного форума городов в польской Катовице, провела встречу с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.
Внешняя политика
29 июня 2022 г. 16:23
Азербайджанская делегация обсудила вопросы сотрудничества с UN-Habitat

Азербайджанская делегация, принимающая участие в XI сессии Всемирного форума городов в польской Катовице, провела встречу с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Как сообщает командированный в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспондент Report, в ходе встречи председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев отметил, что Азербайджан придает большое внимание сотрудничеству с UN-Habitat.

По его словам, работы по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана являются хорошим примером постконфликтной реконструкции для других стран.

A.Гулиев рассказал о планах по проведению в октябре национального форума городов в Азербайджане. "Это мероприятие станет хорошей возможностью показать миру, какие работы проводит Азербайджан, чтобы вернуть к жизни эти территории",- заявил глава Госкомитета.

Он также привлек внимание к проблеме минного загрязнения, которая затрудняет восстановление освобожденных территорий и возвращение туда местных жителей.

В ходе встречи также был обсужден вопрос присутствия Программы ООН по населенным пунктам в Азербайджане, а также визит технической миссии UN-Habitat в Азербайджан в сентябре.

Исполнительный директор UN-Habitat в свою очередь поблагодарила Азербайджан за выделение 1,5 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам. Маймуна Мохд Шариф высоко оценила сотрудничество Азербайджана с UN-Habitat.

По ее словам, проведение Азербайджаном национального форума городов позволит обозначить перспективные сферы сотрудничества на будущее.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation mulls issues of co-op with UN-Habitat
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti “UN-Habitat” ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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