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Азербайджанская делегация находится в Иране

Азербайджанская делегация находится в Иране Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 12:09
Азербайджанская делегация находится в Иране

Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как сообщает Report, об этом посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави написал на своей странице в Twitter.

Отметим, что в состав делегации входят председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, заместители министра иностранных дел.

В своей публикации посол подчеркнул, что между соседними странами существуют дружественные и братские отношения.

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Версия на английском языке Azerbaijani delegation visits Iran 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti İrana gedib

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