Азербайджанская делегация находится в Иране

Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как сообщает Report, об этом посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави написал на своей странице в Twitter.

Отметим, что в состав делегации входят председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, заместители министра иностранных дел.

В своей публикации посол подчеркнул, что между соседними странами существуют дружественные и братские отношения.