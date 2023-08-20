Азербайджано-венгерские отношения успешно развиваются

С момента установления отношений между Азербайджаном и Венгрией связи между двумя странами неизменно развиваются по восходящей. Сотрудничество с Венгрией занимает особое место в отношениях Азербайджана со странами Центральной и Восточной Европы.

С момента установления отношений между Азербайджаном и Венгрией связи между двумя странами неизменно развиваются по восходящей. Сотрудничество с Венгрией занимает особое место в отношениях Азербайджана со странами Центральной и Восточной Европы.

Как передает Report, АЗЕРТАДЖ представляет краткий обзор пути развития двусторонних отношений между Венгрией и Азербайджаном.

Политические связи между Азербайджаном и Венгрией находятся на высоком уровне, ведется диалог на высшем уровне. Дальнейшее расширение двусторонних отношений, развивающихся в духе дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства, является одним из важных направлений внешней политики нашей страны. Венгрия - стратегический партнер Азербайджана и один из самых его надежных партнеров в Европейском Союзе.

Политический диалог между двумя странами развивается по восходящей линии. Так, дипломатические отношения с Венгрией, признавшей независимость Азербайджанской Республики 26 декабря 1991 года, были установлены 27 апреля 1992 года. В прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. В 2004 году было учреждено посольство Азербайджана в Венгрии, а в 2009 году – посольство Венгрии в нашей стране. Межпарламентские отношения между двумя странами также развиваются на высоком уровне. В Милли Меджлисе Азербайджанской Республики действует рабочая группа по азербайджано-венгерским межпарламентским связям. В венгерском парламенте также функционирует группа дружбы Венгрия-Азербайджан. Подписанные между двумя странами до сих пор более 50 документов сыграли важную роль в укреплении договорно-правовой базы. Постоянно развивается сотрудничество Азербайджана и Венгрии на многосторонних платформах, в частности, в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Восточного партнерства, Вышеградской группы, Организации тюркских государств.

Состоявшийся 29-30 января текущего года официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в дружественную страну по приглашению Президента Венгрии Каталин Новак открыл новую страницу в развитии сотрудничества.

Четвертый визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию в качестве главы государства внес значительный вклад в дальнейшее развитие связей высокого уровня между нашими странами и укрепление сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В ходе визита были подписаны важные документы. Среди них наиболее важным была Совместная декларация об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, подписанная главой Азербайджанского государства и премьер-министром Венгрии. В Декларации стороны выразили готовность продолжить стратегический диалог во всех областях двустороннего сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам. В документе также отмечено, что сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) будет развиваться и дальше, особо подчеркнута деятельность Представительского офиса ОТГ в Венгрии.

Наблюдается также устойчивое развитие экономических отношений между нашими странами. Азербайджан и Венгрия – страны с широким экономическим потенциалом. Подписанная между двумя странами Совместная декларация о стратегическом партнерстве, а также ряд других документов, охватывающих экономическую сферу, играют базовую роль в дальнейшем расширении экономического сотрудничества. Компании с венгерскими инвестициями в Азербайджане задействованы в основном в сферах сельского хозяйства, транспорта, торговли и услуг.

Значительное увеличение объема товарооборота между двумя странами за короткий промежуток времени является ярким подтверждением высокого уровня отношений. В 2021 году общий объем торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией составил 35,16 миллиона долларов США. В 2022 году он был равен 47,4 миллиона долларам США, что означает увеличение по сравнению с предыдущим годом на 34,81 процента.

Венгрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в энергетической сфере и всегда ценит важную роль, которую наша страна играет в обеспечении энергетической безопасности Европы. Дружественная страна поддерживает проект Южного газового коридора (ЮГК) и выразила заинтересованность в присоединении к нему. На ежегодных министерских встречах Консультативного совета ЮГК венгерская сторона, как правило, бывает представлена на уровне министров.

Соответствующее Соглашение о стратегическом партнерстве в области «зеленой» энергии между правительствами Азербайджана, Венгрии, Румынии и Грузии, подписанное в Бухаресте 17 декабря прошлого года, занимает важное место в энергетическом сотрудничестве между нашими странами. В рамках этого Соглашения успешно продолжаются усилия по реализации проекта прокладки подводного электрокабеля, который пройдет через Грузию и Чёрное море, для передачи «зеленой» энергии между упомянутыми странами. Следует отметить, что реализация данного проекта сыграет важную роль в расширении возможностей экспорта электроэнергии между регионом и европейскими рынками, а также диверсификации энергетической безопасности Европы, особенно благодаря большому ветроэнергетическому потенциалу в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Успешно развивается также сотрудничество двух стран в сферах транспорта, транзита и логистики. С этой целью в 2022 году между Алятской свободной экономической зоной и Венгерским агентством поощрения экспорта был подписан Меморандум о взаимопонимании. Венгерская компания Wizz Air выполняет прямые рейсы между Баку и Будапештом. Венгерские компании уже приступили к работе в рамках процесса восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Развивается сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией и в гуманитарной сфере. В рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum при финансовой поддержке правительства Венгрии ежегодно 200 представителей азербайджанской молодежи получают стипендии для обучения в Венгрии. В Азербайджанском университете языков действует Центр венгерского языка и культуры.

Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в рамках Организации тюркских государств и других международных организаций. С 2018 года в Будапеште, столице Венгрии, которая является наблюдателем в Организации тюркских государств и придает большое значение развитию сотрудничества с организацией, действует Представительский офис ОТГ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем заявлении в 2018 году отметил, что венгры считают себя потомками правителя гуннов Аттилы и венгерский народ имеет гунно-тюркские корни.