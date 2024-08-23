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Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования 15 проектов

Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования 15 проектов Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 17:53
Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования 15 проектов

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что в скором времени будут приняты инвестиционные решения по ряду из рассматриваемых проектов.

"Это внесет свой вклад в развитие сотрудничества между предпринимателями двух стран", - сказал Абдуллаев.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована 18 декабря 2023 года в форме СП ООО Azerbaijan Uzbek Investment (AUIC) и расположена в г.Ташкент. Ее уставный капитал составляет 500 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan investisiya şirkəti 15 layihənin maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirir
Версия на английском языке Azerbaijan-Uzbekistan investment company eyes financing for 15 projects worth $600 million

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