Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования 15 проектов

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
Он отметил, что в скором времени будут приняты инвестиционные решения по ряду из рассматриваемых проектов.
"Это внесет свой вклад в развитие сотрудничества между предпринимателями двух стран", - сказал Абдуллаев.
Азербайджано-узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована 18 декабря 2023 года в форме СП ООО Azerbaijan Uzbek Investment (AUIC) и расположена в г.Ташкент. Ее уставный капитал составляет 500 млн долларов США.