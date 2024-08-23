Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования 15 проектов

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что в скором времени будут приняты инвестиционные решения по ряду из рассматриваемых проектов.

"Это внесет свой вклад в развитие сотрудничества между предпринимателями двух стран", - сказал Абдуллаев.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована 18 декабря 2023 года в форме СП ООО Azerbaijan Uzbek Investment (AUIC) и расположена в г.Ташкент. Ее уставный капитал составляет 500 млн долларов США.