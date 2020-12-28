Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата

Report представляет интервью посла Азербайджана в Туркменистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде

К своей дипломатической деятельности Вахдет Султан-заде приступил ещё с 60-х годов прошлого века. Он работал в таких странах, как Иран, Турция, Афганистан, а последним местом работы дипломата стал Туркменистан, где более 10-ти лет он занимал должность сначала советника, а затем Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республикив Туркменистане и Афганистане.

Report представляет интервью посла Азербайджана в Туркменистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде

- Как вы можете описать взаимоотношения двух стран в последние годы?

-Прошедшие годы сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном были ознаменованы высоким уровнем межгосударственного диалога и характеризуются взаимной поддержкой и доверием на международной арене. Красной нитью во взаимоотношениях между нашими государствами проходит поддержка Азербайджаном и Туркменистаном позиций и инициатив друг друга в международных вопросах и влиятельных международных организациях. Этот позитивный фактор, определяющий основную фабулу азербайджано-туркменских отношений, безусловно, способствует всестороннему углублению двустороннего межгосударственного сотрудничества.

Хронология событий последних нескольких лет может хорошо охарактеризовать уровень взаимоотношения между странами. 8 августа 2017 года во время официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан был подписан ряд важных стратегических документов, наиважнейшим из которых является "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном». 22 Ноября 2018 года состоялся официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Главы государств Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали «Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова». Главы государств поддержали создание туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики для оперативного решения вопросов транспортировки транзитных, а также экспортно-импортных грузов Туркменистана и АзербайджанскойРеспублики. 10 октября 2019 года состоялся рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В ходе рабочего визита состоялась тет-а-тет встречаПрезидентов двух стран.25 октября 2019 года в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе рабочего визита состоялась тет-а-тет встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

- О каких успешных крупных проектах последних лет вы можете рассказать?

Крупное событие недавнего времени между Туркменистаном и Азербайджаном несомненно выигрыш Государственной нефтяной компанией Азербайджана – SOCAR Trading тендера на закупку туркменской нефти, производимой компанией Eni Turkmenistan. Тем самым SOCAR Trading вернул в свой портфель часть нефти, закупаемой с 2017-го года компанией Vitol в Туркменистане. По итогам данного тендера SOCAR Trading обошел таких гигантов нефтяного рынка, как ENOC, Vitol, Lukoil, Rosneft и Trafigura. Произошедшие изменения, скорее всего, повлекут за собой рост объемов транспортируемого сырья по нефтяному маршруту «Баку–Тбилиси– Джейхан». Данный контракт в нефтяной сфере между Туркменистаном и Азербайджаном в первую очередь сблизит братские страны, повысит доходы Туркменистана, увеличив рост экспорта нефти, укрепит экономические связи. Одним из факторов к сближению в нефтяной и газовой сфере сыграла встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым в 2013 году в городе Ашхабад. Будучи одним из участников данной встречи, хочу отметить дружественную атмосферу и конструктивный диалог. Инициатива Президента Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, о которой он заявил в ходе своего выступления на 24-ой конференции «Турменистан Нефть и Газ – 2019» в Ашхабаде, об открытии представительства компании в Туркменистане сыграет огромную роль для большего укрепления сложившихся взаимоотношений.

- В каких сферах вы видите сотрудничество с туркменскими компаниями в Азербайджане?

-Туркменские компании способны проявить себя во многих сферах, таких как продажа текстильной продукции, продажа сельхоз продукции, логистика и транспортировки, продажа химической продукции, но самое главное на сегодняшний день — это строительная сфера. Причина этому предложение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите СНГ, который проходил в режиме онлайн 18 декабря. «Я хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к главам государств стран, с которыми Азербайджан поддерживает дружественные отношения, чтобы их компании тоже активно участвовали в этих проектах как подрядчики. Финансировать восстановительные работы мы будем сами за свои средства. Но мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран, и с тем, чтобы и они могли осуществлять эти проекты, и с тем, чтобы продемонстрировать солидарность, потому что мы, безусловно, восстановим все города, мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира.»

- Взаимоотношения между странами зависят от посольств. Что вы можете сказать о работе посольства Туркменистана?

-Природный дар, талант дипломата, огромный жизненный опыт и высокие человеческие качества Посла Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиева снискали к нему чувство моего искреннего уважения. Благодаря именно его активной созидательной деятельности мы являемся свидетелями и участниками обогащения многовековых братских и добрососедских связей между Азербайджаном и Туркменистаном. С полным основанием я вижу в этом его личную заслугу. «Азербайджан является важным стратегическим партнером Туркменистана и на сегодняшний день отношения двух наших стран находятся на высоком дружественном уровне», – сказал Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев в одном из своих выступлений. Как мне известно, Мекан Ишанкулиев провел огромную работу при издании книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке. Книга послужит дальнейшей популяризацией богатейшего духовного наследия туркменского народа, который внес уникальный вклад в развитие общемировой цивилизации.

- Подводя итоги нашего интервью, что бы вы хотели сказать нашим читателям?

-Добрососедский характер туркмено-азербайджанских отношений, в основу которых заложены многовековые узы братства и дружбы, объединяющие два народа, подтверждают, что равноправие, доверие, уважительность, открытость и являются лучшей основой для эффективного сотрудничества. Стремление к братскому сближению всегда было в основе политических, культурных, экономических и других договоров между нашими странами. Я очень надеюсь, что утвержденные де-юре документы очень скоро станут и де-факто воплощаться. Несмотря на то, что мы и так тесно сотрудничаем друг с другом, у наших стран есть еще огромные возможность для расширения этих отношений. Не стоит забывать, что азербайджанский и туркменский народы имеют общие этнические корни, культуру, религию и традиции. Сегодня основой туркмено-азербайджанского эффективного партнерства на мировой арене выступает твердая приверженность обоих государств сохранению и упрочению международной и региональной безопасности и стабильности. Мы ближе, чем нам кажется! Каспийское море не разделяет нас, наоборот, оно сближает Азербайджан и Туркменистан – два братских государства.