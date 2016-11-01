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    В Баку начал свою работу Азербайджано-российский межрегиональный форум

    В ходе форума планируются обсуждения в рамках круглых столов

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку начал свою работу 7-й по счету Азербайджано-российский межрегиональный форум.

    Как сообщает Report, вначале на мероприятии будут зачитаны приветственные письма президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

    После этого запланировано выступление министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского, послов России и Азербайджана, глав исполнительных властей Хачмазского и Наримановского районов и др.

    В ходе форума планируются обсуждения в рамках круглых столов, на которых будут представлены туристические возможности регионов России и Азербайджана, проекты в туристической области, развитие промышленного потенциала двух стран.

    В конце мероприятия состоятся заключительные выступления и подведение итогов форума.

    Напомним, что 6-й Азербайджано-российский межрегиональный форум состоялся в Екатеринбурге.

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