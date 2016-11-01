В Баку начал свою работу Азербайджано-российский межрегиональный форум

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку начал свою работу 7-й по счету Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщает Report, вначале на мероприятии будут зачитаны приветственные письма президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

После этого запланировано выступление министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского, послов России и Азербайджана, глав исполнительных властей Хачмазского и Наримановского районов и др.

В ходе форума планируются обсуждения в рамках круглых столов, на которых будут представлены туристические возможности регионов России и Азербайджана, проекты в туристической области, развитие промышленного потенциала двух стран.

В конце мероприятия состоятся заключительные выступления и подведение итогов форума.

Напомним, что 6-й Азербайджано-российский межрегиональный форум состоялся в Екатеринбурге.