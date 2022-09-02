Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство, дружбу - МНЕНИЕ

"Азербайджано-итальянские связи опираются на исторические корни, отношения, основанные на взаимном доверии, общие интересы, стратегическое партнерство и дружбу".

"Азербайджано-итальянские связи опираются на исторические корни, отношения, основанные на взаимном доверии, общие интересы, стратегическое партнерство и дружбу".

Об этом Report заявил председатель рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям, депутат Азер Керимли.

Он отметил, что рабочий визит президента Азербайджанской Республики в Италию, открытие в рамках этого визита нового здания посольства Азербайджана в Риме, церемония обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета, встречи на самом высоком уровне показывают положительную динамику развития отношений по всем направлениям.

"Как известно, Италия – первый торговый партнер Азербайджана. В 2021 году торговый оборот между Азербайджаном и Италией составил 9,6 млрд, за 7 месяцев этого года достиг 11 млрд долларов. Все это довольно высокий показатель и вместе с тем демонстрирует перспективы развития взаимоотношений.

Во время оккупации наших земель Италия демонстрировала принципиальную позицию в связи с территориальной целостностью Азербайджана и одной из первых поздравила нашу страну с победой и возвращением оккупированных земель. Она, как стратегический партнер Азербайджана, активно участвует в процессе строительства на наших освобожденных территориях.

Уверен, что визит президента Ильхама Алиева в Италию станет началом нового этапа в развитии взаимных связей, как это отметил и сам глава государства".