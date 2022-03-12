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Азербайджано-иранское соглашение заставит Армению переосмыслить свою позицию

Азербайджано-иранское соглашение заставит Армению переосмыслить свою позицию Подписание соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей имеет большое политическое, экономическое, логистическое значение.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:15
Азербайджано-иранское соглашение заставит Армению переосмыслить свою позицию

Подписание соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей имеет большое политическое, экономическое, логистическое значение.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, инициатива создания платформы сотрудничества в формате "3+3", выдвинутая президентами Азербайджана и Турции, является успешным проектом, создающим новую политико-экономическую картину в регионе.

После исторической Шушинской декларации, подписанной президентами Азербайджана и Турции 15 июня 2021 года, и союзнического договора, заключенного в феврале этого года между Азербайджаном и Россией в Москве, подписание 11 марта этого года в Баку соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых транспортно-коммуникационных связей обещает новые перспективы для региона.

Конечно, открытие Зангезурского коридора, являющегося идеей президента Ильхама Алиева, станет не только логистическим проектом, соединяющим Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана и Нахчыван, но и реализацией такой большой миссии, как восстановление нарушенной 102 года назад географической связи между тюркским миром, а также исторической справедливости".

Председатель комитета отметил, что деструктивная политическая позиция Армении уже полтора года задерживает открытие дороги Зангилан-Мехри-Ордубад и линии коммуникации: "На самом деле Армения хочет использовать Зангезурский коридор в качестве инструмента давления на Азербайджан. Но здесь забывают, что вопрос открытия коммуникаций отражен в подписанном Арменией акте капитуляции от 10 ноября 2020 года, и рано или поздно этот проект будет реализован. Как сказал президент Ильхам Алиев, будет лучше, если Армения добровольно выполняла свои обязательства по открытию Зангезурского коридора, иначе ее к этому будут принуждать".

В любом случае Азербайджан, проявив большую политическую волю, сыграл ведущую роль в создании коммуникационных коридоров. А экономическая ненужность Армении, попавшей в логистический тупик, очевидна, считает Гулиев.

"Если до сих пор Армения не хотела открывать один Зангезурский коридор, то теперь она вынуждена смириться с реальностью двух - Южного Зангезурского коридора, соединяющего Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчываном и проходящего через Иран, и Северного Зангезурского коридора - по направлению Зангилан-Мегри-Ордубад, что обязательно произойдет в ближайшее время. Южный Зангезурский коридор будет способствовать более тесной интеграции государственных интересов Азербайджана, Ирана и Турции, а также созданию автомобильных, железных дорог, электрический, газовых коммуникаций и линий связи между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахчываном. В ближайшем будущем братская Турция также сможет присоединиться к Зангезурскому коридору, построив железную дорогу Карс-Нахчыван", - заявил он.

Депутат отметил, что это соглашение также даст толчок к переосмыслению, кто находится у власти в Ереване, ситуации и устранению искусственных барьеров, создаваемых открытию коммуникаций, предусмотренных трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan-İran sazişi Ermənistanı yenidən düşünməyə vadar edəcək"

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