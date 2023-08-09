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Азербайджанец возглавит миссию ООН в Эфиопии

Азербайджанец возглавит миссию ООН в Эфиопии Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил Рамиза Алекперова из Азербайджана постоянным координатором ООН в Эфиопии.
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 10:12
Азербайджанец возглавит миссию ООН в Эфиопии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил Рамиза Алекперова из Азербайджана постоянным координатором ООН в Эфиопии.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу организации, он также будет выполнять функции координатора ООН по гуманитарным вопросам в стране.

Р.Алекперов имеет 28-летний опыт руководящей работы, стратегического планирования и разработки программ и управления, а также гуманитарного реагирования.

До своего нынешнего назначения Р. Алекперов работал заместителем специального представителя по Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

С 1992 по 1995 год он являлся доцентом Азербайджанского медицинского университета и практикующим врачом.

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Версия на английском языке Azerbaijani to lead UN mission in Ethiopia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı diplomat BMT-də yüksək vəzifəyə təyin edilib

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