Азербайджанец переизбран на должность вице-председателя Комитета ООН

Азербайджанец переизбран на должность вице-председателя Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Азербайджанец переизбран на должность вице-председателя Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Как сообщает Report, пост вице-председателя в 2023-2026 годах займет азербайджанский эксперт по международному праву, доктор философии по праву Эльгюн Сафаров.

Отметим, что Э.Сафаров родился в 1982 году. Он около 20 лет представляет Азербайджан в ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях в области обеспечения прав и свобод человека, международного права, охраны международного мира и безопасности, международного гуманитарного права, защиты прав женщин и детей.