Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский дипломат – сотрудник ООН назначен руководителем Регионального офиса Программы развития ООН в Курдистане на севере Ирака. Как сообщает Report, Султан Гаджиев – один из самых высокопоставленн
Начавший свою карьеру сотрудника ООН в Азербайджане в 1994 году, Гаджиев был одним из основоположников тесного сотрудничества между Азербайджаном и ПРООН в сфере электронного управления. Данное сотрудничество считается образцово-показа
Следует также отметить, что имеющий длительный опыт работы в штаб-квартире ООН Гаджиев является одним из активных сторонников продвижения успешных образцов государственного управления Азербайджана в качестве примеров для стран, решающих сопоставимые задачи развития, а также позиционирования нашей страны в качестве стратегического донора OOH новой волны. Одним из самых ярких примеров подобного сотрудничества являются многосекторные партнерские связи Азербайджана с Афганистаном, развитию которых активно способствовал Гаджиев во время работы в Кабуле старшим советником по вопросам институционально
Добавим также, что руководитель Офиса по статусу также является первым заместителем представителя ПРООН в Ираке.
News DepartmentАвтор новости
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