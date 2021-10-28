Азербайджанец избран членом правления Международной антикоррупционной академии

27 октября в столице Австрии Вене состоялось очередное заседание десятой сессии государств-членов Международной антикоррупционной академии, членом которой является и Азербайджан.

27 октября в столице Австрии Вене состоялось очередное заседание десятой сессии государств-членов Международной антикоррупционной академии, членом которой является и Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках десятой сессии прошли выборы в правление Академии.

От европейского региона была выдвинута кандидатура начальника управления исполнения вне уголовного преследования Генпрокуратуры Азербайджана, государственного советника юстиции III степени Мусаева Эльнура Новруз оглу.

В результате напряженной конкуренции Э. Мусаев большинством голосов был избран членом правления от европейского региона.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 сентября 2021 года Э. Мусаеву присвоено специальное высшее звание государственного советника юстиции III степени.