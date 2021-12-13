Азербайджанцы вышли встречать президента Ильхама Алиева в Брюсселе

Проживающие в Европе азербайджанцы вышли встречать в Брюсселе Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Проживающие в Европе азербайджанцы вышли встречать в Брюсселе Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, они держат в руках плакаты с лозунгами на французском и английском языках - "Добро пожаловать, господин президент!", "Проживающие в Европе азербайджанцы приветствуют вас!", а также флаги Азербайджана и Европейского Союза.

Отметим, что 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит столицу Бельгии Брюссель. В ходе визита глава государства примет участие в заседании Североатлантического альянса. Завтра в штаб-квартире альянса запланирована встреча президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Завтра в Брюсселе также состоится трехсторонняя встреча между президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.