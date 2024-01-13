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Азербайджанцы во Франции провели акцию протеста у памятника Натаван

Азербайджанцы во Франции провели акцию протеста у памятника Натаван Во Франции завершилась акция протеста азербайджанцев против вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бене.
Внешняя политика
13 января 2024 г. 17:04
Азербайджанцы во Франции провели акцию протеста у памятника Натаван

Во Франции завершилась акция протеста азербайджанцев против вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бене.

Как сообщает французское бюро Report, участники акции скандировали лозунги "Защитим культурное наследие Натаван!", "Требуем восстановления названия "Азербайджанского сада"!", "Защитим наследие выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван!", "Давайте с уважением отнесемся к той роли Натаван в литературе и защите прав женщин!", "Объединимся для сохранения наследия Натаван!".

16:11

Азербайджанцы, проживающие во Франции и других странах Европы, проводят акцию протеста против вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бене.

Как сообщает французское бюро Report, представители азербайджанской общины собрались перед памятником Натаван.

Протестующие хотят донести до сведения общественности и медиа этой страны значимость памятника Натаван, его символическую и духовную ценность для азербайджанской общины Франции и Европы.

Организованная Координационным советом азербайджанцев Европы и Конгрессом азербайджанцев Европы акция проводится с разрешения местных властей.

В ней принимают участие азербайджанцы, проживающие не только во Франции, но и других странах Европы. Среди них жители Парижа, Страсбурга, Берлина, Женевы и др. городов.

Безопасность на территории проведения акции обеспечивает местная полиция.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada yaşayan azərbaycanlılar Evian şəhərində etiraz aksiyası keçirib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis living in France hold protest rally in Evian

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