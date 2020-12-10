Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней

10 декабря Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Турецкой Республики подписали Протокол № 1

10 декабря Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Турецкой Республики подписали Протокол № 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном безвизовом режиме, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку. Протокол подписали главы МИД двух стран.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в соответствии с Соглашением, подписанным 25 февраля этого года, граждане двух стран могли въехать с общегражданскими паспортами и находиться в стране без визы в течение 90 дней.После вступления в силу протокола, подписанного в дополнение к соглашению, граждане двух стран смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими документами для пересечения границы и находиться без визы в течение 90 дней.