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Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней

Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней 10 декабря Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Турецкой Республики подписали Протокол № 1
Внешняя политика
10 декабря 2020 г. 21:14
Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней

10 декабря Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Турецкой Республики подписали Протокол № 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном безвизовом режиме, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку. Протокол подписали главы МИД двух стран.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в соответствии с Соглашением, подписанным 25 февраля этого года, граждане двух стран могли въехать с общегражданскими паспортами и находиться в стране без визы в течение 90 дней.После вступления в силу протокола, подписанного в дополнение к соглашению, граждане двух стран смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими документами для пересечения границы и находиться без визы в течение 90 дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyədə 90 gün qala biləcək

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