О нас

Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве

Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве с целью привлечь внимание к проблеме заложенных Арменией мин на освобожденных территориях.  
Внешняя политика
27 января 2024 г. 17:18
Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве

Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве с целью привлечь внимание к проблеме заложенных Арменией мин на освобожденных территориях.

Как сообщает французское бюро Report, акция проводится при организации культурного центра азербайджанцев в Швейцарии перед женевским офисом ООН.

Участники акции призывают европейскую общественность оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карт минных полей. Жителям раздаются листовки с подробной информацией о минировании Арменией азербайджанских территорий.

Азербайджанская община проводит серию акций в Европе с целью донести до мировой общественности реалии Азербайджана и предотвратить распространение дезинформации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCenevrədə azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçirirlər

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi