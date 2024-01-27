Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве

Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве с целью привлечь внимание к проблеме заложенных Арменией мин на освобожденных территориях.

Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве с целью привлечь внимание к проблеме заложенных Арменией мин на освобожденных территориях.

Как сообщает французское бюро Report, акция проводится при организации культурного центра азербайджанцев в Швейцарии перед женевским офисом ООН.

Участники акции призывают европейскую общественность оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карт минных полей. Жителям раздаются листовки с подробной информацией о минировании Арменией азербайджанских территорий.

Азербайджанская община проводит серию акций в Европе с целью донести до мировой общественности реалии Азербайджана и предотвратить распространение дезинформации.