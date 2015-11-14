Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы чтут память жертв теракта 13 ноября в Париже.

Как сообщает Report, граждане страны с позднего вечера и с раннего утра несут цветы к посольству Франции в Азербайджане.

Кроме того, некоторые несли свечи сразу после происшествия.

Отметим, что в пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" в 11 округе неизвестные захватили заложников. Мэрия Парижа сообщила о гибели не менее 150 человек в результате террористических атак. Около 110 человек погибли при захвате заложников в парижском театре "Батаклан", еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы.