Азербайджанцу удалось спасти из под завалов в Турции 3 человек

"Будучи представителем ТЮРКСОЙ и переводчиком хочу отметить, что нам удалось спасти из под завалов в Турции 3 человек: отца и двух сыновей".

"Будучи представителем ТЮРКСОЙ и переводчиком хочу отметить, что нам удалось спасти из под завалов в Турции 3 человек: отца и двух сыновей".

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщил сотрудник пресс-службы Международной культурной организации тюркского мира (ТЮРКСОЙ) Вугар Новрузоглу.

Вугар Новрузоглу отмтетил, что ТЮРКСОЙ начала организовывать мероприятия в поддержку пострадавших от землетрясения с первого дня, которое произошло в Турции 6 февраля и привело к многочисленным жертвам:

"На второй день ЧП мы выехали в регионы командой из 13 человек с двумя автомобилями, набитыми вещами, едой и одеждой, которые могли быть самым необходимым для пострадавших от землетрясения. Одним из первых мест, которые мы посетили, был Бейкентский комплекс Газиантепа. Мы, как ТЮРКСОЙ, строили там палатки для пострадавших от землетрясения. Вы знаете, что в Турции находятся спасательные отряды из разных стран мира, особенно из Азербайджана.

Нет необходимости в переводе между спасателями из Азербайджана и народом Турции. А вот переводчик нужен делегациям из тюркского мира - Казахстана, Кыргызстана и других стран. Там выяснилось, что работает спасательная команда из Казахстана и нужен переводчик. Вот почему меня назначили к ним переводчиком. В группе было 16-17 казахстанских спасателей. Мы работали с ними без перерыва 19 часов. Ровно через 77 часов после землетрясения мы спасли отца и двух его сыновей".