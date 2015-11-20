Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан проголосовал за резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.

Как сообщает Report со ссылкой на ООН, вместе с Азербайджаном, на заседании Генассамблеи ООН за резолюцию проголосовали 126 стран, 53 - воздержались.

Против резолюции проголосовали США, Палау, Канада и Украина.

Отметим, что приняв этот документ, Генассамблея осудила поддержку и возрождение неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявила, что эти явления не могут быть оправданы никакими обстоятельствами.