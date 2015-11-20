Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан проголосовал за резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.
Как сообщает Report со ссылкой на ООН, вместе с Азербайджаном, на заседании Генассамблеи ООН за резолюцию проголосовали 126 стран, 53 - воздержались.
Против резолюции проголосовали США, Палау, Канада и Украина.
Отметим, что приняв этот документ, Генассамблея осудила поддержку и возрождение неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявила, что эти явления не могут быть оправданы никакими обстоятельствами.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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