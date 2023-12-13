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Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции

Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции Глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов сегодня встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом в рамках Глобального форума по вопросам беженцев в Женеве.
Внешняя политика
13 декабря 2023 г. 19:53
Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции

Глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов сегодня встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом в рамках Глобального форума по вопросам беженцев в Женеве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети "X".

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по консульским и миграционным вопросам.

“Мы всегда поддерживаем братский Азербайджан. Продолжим работать вместе под лозунгом "Одна нация, два государства" ради процветания и мира в нашем регионе” – говорится в публикации.

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