Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции

Глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов сегодня встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом в рамках Глобального форума по вопросам беженцев в Женеве.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции в соцсети "X".
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по консульским и миграционным вопросам.
“Мы всегда поддерживаем братский Азербайджан. Продолжим работать вместе под лозунгом "Одна нация, два государства" ради процветания и мира в нашем регионе” – говорится в публикации.