Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.
"Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала Гафарова.
По ее словам, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.