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Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 15:31
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

"Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала Гафарова.

По ее словам, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BRİCS-ə üzv olmaq arzusunu açıqlayıb

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