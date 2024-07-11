Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС.

Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

"Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала Гафарова.

По ее словам, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.