Азербайджан завершил председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Азербайджан завершил свое председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как передает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня представитель министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов принял участие в заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым Азербайджан завершает свое председательство. Азербайджан внес свой вклад и продвинул работу Форума ОБСЕ",- отметил постпред.

С января Азербайджан принял председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), которое сменяется трижды в год.

До этого Азербайджан председательствовал в FSC в 2005 году.