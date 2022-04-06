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Азербайджан завершил председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Азербайджан завершил председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Азербайджан завершает свое председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Внешняя политика
6 апреля 2022 г. 16:38
Азербайджан завершил председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Азербайджан завершил свое председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как передает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня представитель министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов принял участие в заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым Азербайджан завершает свое председательство. Азербайджан внес свой вклад и продвинул работу Форума ОБСЕ",- отметил постпред.

С января Азербайджан принял председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), которое сменяется трижды в год.

До этого Азербайджан председательствовал в FSC в 2005 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT-in Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı Forumunda sədrliyi başa çatıb
Версия на английском языке Azerbaijan completing its chairmanship in OSCE Forum for Security Co-op

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