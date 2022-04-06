Азербайджан завершил председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Азербайджан завершил свое председательство в форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Как передает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня представитель министерства обороны Азербайджана генерал-майорГусейн Махмудов принял участие в заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым Азербайджан завершает свое председательство. Азербайджан внес свой вклад и продвинул работу Форума ОБСЕ",- отметил постпред.
С января Азербайджан принял председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), которое сменяется трижды в год.
До этого Азербайджан председательствовал в FSC в 2005 году.
Today, Major General of MoD Huseyn Mahmudov participated at the meeting of @OSCE Forum for Security Cooperation, which concludes Azerbaijan’s #FSC Chairmanship. Azerbaijan successfully contributed to and advanced the work of the Forum. pic.twitter.com/xMYR70rO26