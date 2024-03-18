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Азербайджан занял последнее место в рейтинге Global Terrorism Index-2024

Азербайджан занял последнее место в рейтинге Global Terrorism Index-2024 Азербайджан занял последнее место в рейтинге государств по уровню террористической угрозы в 2024 году.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 10:25
Азербайджан занял последнее место в рейтинге Global Terrorism Index-2024

Азербайджан занял последнее место в рейтинге государств по уровню террористической угрозы в 2024 году с индексом "0".

Как сообщает Report, Институт экономики и мира опубликовал очередной отчет Global Terrorism Index ("Глобальный индекс терроризма"), где представлен рейтинг государств по уровню террористической угрозы в 2024 году.

Список стран с наибольшей террористической угрозой возглавила Буркина-Фасо (8.571), второе место занял Израиль (8.143), третье - Мали (7998)

Пятерку стран замыкают Пакистан (7916), Сирия (7,89) и Афганистан (7825).

Азербайджан занял последнее – 89-е место в данном списке с индексом “0”. Наряду с Азербайджаном наиболее безопасными странами признаны Дания, Финляндия, Катар.

Иран (4.464) расположился на 26 месте в рейтинге, Турция (4.168) – на 29-м, США (4.141) – на 30-м, Россия (3.016) – на 35-м, Франция (2.647) – на 38-м, Норвегия (1.747) – на 53-м, Армения (0.423) – на 76-м.

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Версия на английском языке ФотоGlobal Terrorism Index revealed: Azerbaijan among countries with highest anti-terror rating worldwide
Версия на азербайджанском языке ФотоGlobal Terrorism Index açıqlandı - Azərbaycan dünyanın ən yüksək antiterror reytinqində

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