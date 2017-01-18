Азербайджан занял 66 место в мире в рейтинге Passport Index

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов, основывающийся на том, сколько стран сможет посетить их владелец без визы, сообщает Report.

Азербайджанский паспорт в рейтинге за январь 2017 года попал на 66-ую строчку рейтинга. Влиятельность паспорта оценивается по количеству стран, которые его владелец может посетить без визы (или приобрести визу на границе). В случае с азербайджанским паспортом, речь идет о 60 государствах (61 Visa-free очко).

Из сопредельных государств Армения занимает 69 место с 58 очками, Грузия - 60 место с 67 очками, Турция - 42 место с 104 очками, Россия - 43 место с 103 очками и Иран на 96 месте с 36 очками.

Первое место в рейтинге заняла Германия (158 Visa-free очков), второе место - Швеция и Сингапур (157), тройку лидеров замкнули Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США (156).

Наименее влиятельным в 2017 году был признан паспорт Афганистана: с результатом в 23 страны он занял последнюю, 95-ую позицию в списке.