О нас

Посол: Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана

Посол: Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 19:57
Посол: Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана

Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на мероприятии, посвященном 32-летней годовщине провозглашения независимости Республики Узбекистан.

"За годы независимости Узбекистан прошел свой славный путь развития, укрепил многие отрасли экономики, включая промышленность, туризм и другие. Узбекистан стал демократическим, социальным государством с развитым гражданским обществом. За последние годы наша страна укрепила статус важного субъекта мирового сообщества, расширила круг зарубежных партнеров, и Азербайджан занимает свое особое место среди них",- сказал он.

По словам посла, отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, которые основываются на общей истории, обычаях, религии, языке, взаимной любви и доверии, стремительно развиваются.

"Сегодня мы можем с большой гордостью отметить, что взаимовыгодные отношения наших стран переживают пик своего развития, а братские связи между узбекским и азербайджанским народами крепнут день ото дня. Наши отношения продолжают ускоряться по всем направлениям.",- подчеркнул он.

Б.Ашрафханов также отметил огромную роль президентов обеих стран в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.

"Итоги государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в августе этого года еще больше укрепили прочный фундамент двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. Главным результатом визита высокого уровня стало подписание соглашения о создании Высшего межгосударственного совета, что свидетельствует о появлении нового и качественного уровня взаимного сотрудничества между нашими странами",- добавил посол.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi