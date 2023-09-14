Посол: Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана

Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана.

Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на мероприятии, посвященном 32-летней годовщине провозглашения независимости Республики Узбекистан.

"За годы независимости Узбекистан прошел свой славный путь развития, укрепил многие отрасли экономики, включая промышленность, туризм и другие. Узбекистан стал демократическим, социальным государством с развитым гражданским обществом. За последние годы наша страна укрепила статус важного субъекта мирового сообщества, расширила круг зарубежных партнеров, и Азербайджан занимает свое особое место среди них",- сказал он.

По словам посла, отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, которые основываются на общей истории, обычаях, религии, языке, взаимной любви и доверии, стремительно развиваются.

"Сегодня мы можем с большой гордостью отметить, что взаимовыгодные отношения наших стран переживают пик своего развития, а братские связи между узбекским и азербайджанским народами крепнут день ото дня. Наши отношения продолжают ускоряться по всем направлениям.",- подчеркнул он.

Б.Ашрафханов также отметил огромную роль президентов обеих стран в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.

"Итоги государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в августе этого года еще больше укрепили прочный фундамент двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. Главным результатом визита высокого уровня стало подписание соглашения о создании Высшего межгосударственного совета, что свидетельствует о появлении нового и качественного уровня взаимного сотрудничества между нашими странами",- добавил посол.