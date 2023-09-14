Посол: Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана

Азербайджан занимает свое особое место среди партнеров Узбекистана.
Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на мероприятии, посвященном 32-летней годовщине провозглашения независимости Республики Узбекистан.
"За годы независимости Узбекистан прошел свой славный путь развития, укрепил многие отрасли экономики, включая промышленность, туризм и другие. Узбекистан стал демократическим, социальным государством с развитым гражданским обществом. За последние годы наша страна укрепила статус важного субъекта мирового сообщества, расширила круг зарубежных партнеров, и Азербайджан занимает свое особое место среди них",- сказал он.
По словам посла, отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, которые основываются на общей истории, обычаях, религии, языке, взаимной любви и доверии, стремительно развиваются.
"Сегодня мы можем с большой гордостью отметить, что взаимовыгодные отношения наших стран переживают пик своего развития, а братские связи между узбекским и азербайджанским народами крепнут день ото дня. Наши отношения продолжают ускоряться по всем направлениям.",- подчеркнул он.
Б.Ашрафханов также отметил огромную роль президентов обеих стран в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень.
"Итоги государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в августе этого года еще больше укрепили прочный фундамент двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. Главным результатом визита высокого уровня стало подписание соглашения о создании Высшего межгосударственного совета, что свидетельствует о появлении нового и качественного уровня взаимного сотрудничества между нашими странами",- добавил посол.