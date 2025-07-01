Азербайджан занимает принципиальную позицию на фоне обострения отношений с Россией

Азербайджан занимает принципиальную позицию на фоне обострения отношений с Россией

Несмотря на периодические столкновения интересов в азербайджано-российских отношениях, нынешнее напряжение, вышедшее непосредственно в общественную плоскость, и действия российских силовых структур указывают на переход этих отношений в новую фазу.

Об этом Report заявил председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что хотя инцидент в Екатеринбурге преподносится просто как криминальная новость, это событие имеет глубокие политические подтексты.

По словам политолога, такое грубое поведение открыто указывает на использование вопроса диаспоры против Азербайджана. Жестокость полиции по отношению к задержанным, при отсутствии неповиновения, это очень серьезное и грубое преступление.

Мамедов обратил внимание на то, что азербайджано-российские отношения вступили в новую фазу, в которой Кремль начал использовать более открытые и жесткие инструменты для сохранения своего влияния.

"В этом контексте инцидент с ОМОНом - не просто происшествие, а форма политического сигнала, применяемого против Баку. На фоне этих событий Азербайджан, сохраняя сбалансированную, но принципиальную позицию, еще больше укрепляет свою лидирующую роль в регионе и становится одним из основных акторов, определяющих реальную геополитическую архитектуру постконфликтного периода. Азербайджан в постконфликтный период продемонстрировал ряд стратегических жестов и позиций по отношению к России. Но возникает вопрос: при таких шагах Баку, почему Россия максималистски ведет себя в отношении процессов в регионе? Россия очень чувствительна в двух вопросах. Во-первых, непереход территорий государств постсоветского пространства под военно-политический зонтик Запада и, во-вторых, невступление государств в военно-политические организации Запада. Разве есть противоречия между Азербайджаном и Россией по этим двум вопросам? Нет. Наоборот, во многих вопросах интересы и точки зрения обоих государств совпадают", - сказал Мамедов.

Он добавил, что Азербайджан не присоединился к санкциям против России.

"В рамках транспортного коридора Север-Юг доступ российских товаров в Иран и Индию обеспечивается через Азербайджан. Азербайджан создал альтернативные транспортные возможности для России своей железнодорожной и транзитной политикой. Нет никаких вопросов, которые могли бы вызвать серьезное раздражение у России. Видимо, некоторые силы там допускают серьезные ошибки в кавказской политике. Политика Азербайджана превратила его в надежного, но принимающего независимые решения актора в регионе. Это открытый сигнал как России, так и другим силам: будущее Кавказа не может быть определено без участия Баку", - подчеркнул Мамедов.