О нас

Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт

Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт Сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 20:17
Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт

Сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Подчеркнув, что Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт, глава государства отметил: "Потому что на освобожденных землях, площадь которых равна десяти тысячам квадратных километров, не осталось камня на камне. Все это, вся инфраструктура были разрушены в период оккупации, и мы, конечно же, возродим эти регионы. Карабах и Восточный Зангезур уже объявлены зоной зеленой энергии".

Президент Ильхам Алиев заявил, что Венгрия и Азербайджан, как две дружественные и партнерские страны, и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество, а также не пожалеют усилий для оказания взаимной поддержки друг другу в рамках международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
24 января 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi