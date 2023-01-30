Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт

Сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов.

Сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Подчеркнув, что Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт, глава государства отметил: "Потому что на освобожденных землях, площадь которых равна десяти тысячам квадратных километров, не осталось камня на камне. Все это, вся инфраструктура были разрушены в период оккупации, и мы, конечно же, возродим эти регионы. Карабах и Восточный Зангезур уже объявлены зоной зеленой энергии".

Президент Ильхам Алиев заявил, что Венгрия и Азербайджан, как две дружественные и партнерские страны, и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество, а также не пожалеют усилий для оказания взаимной поддержки друг другу в рамках международных организаций.