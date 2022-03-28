Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со штатом Оклахома

Азербайджан ищет больше возможностей для углубления взаимодействия со штатом Оклахома США

Азербайджан ищет больше возможностей для углубления сотрудничества со штатом США Оклахома.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима.

"Возобновляемые источники энергии, информационные технологии, логистика и сельское хозяйство являются ключевыми областями для сотрудничества. Мы также стремимся принять у себя больше студентов и простых граждан, чтобы продемонстрировать лучшее из нашего гостеприимства, древней культуры и динамичного общества. Кроме того, азербайджанские компании очень заинтересованы в инвестициях, а наша молодежь пополняет ряды студентов в Оклахоме", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве со штатом, посол подчеркнул участие американских энергетических компаний в глобальных энергетических и транспортных проектах в Азербайджане, что сыграло важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и защите ключевых национальных интересов США; партнерство с Национальной гвардией Оклахомы, а также участие Азербайджана в операциях НАТО и США в Ираке и Афганистане. "Неудивительно, что около половины всех полетов во время операции в Афганистане проходило над Азербайджаном. Наши войска были в числе последних четырех стран, защищавших аэропорт Кабула вместе с американскими, британскими и турецкими друзьями", - отметил дипломат.

Он отметил, что сотрудничество со штатом является серьезным вкладом в общее партнерство между странами, которому в этом году исполняется 30 лет.