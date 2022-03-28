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Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со штатом Оклахома

Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со штатом Оклахома Азербайджан ищет больше возможностей для углубления взаимодействия со штатом Оклахома США
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 11:50
Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со штатом Оклахома

Азербайджан ищет больше возможностей для углубления сотрудничества со штатом США Оклахома.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима.

"Возобновляемые источники энергии, информационные технологии, логистика и сельское хозяйство являются ключевыми областями для сотрудничества. Мы также стремимся принять у себя больше студентов и простых граждан, чтобы продемонстрировать лучшее из нашего гостеприимства, древней культуры и динамичного общества. Кроме того, азербайджанские компании очень заинтересованы в инвестициях, а наша молодежь пополняет ряды студентов в Оклахоме", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве со штатом, посол подчеркнул участие американских энергетических компаний в глобальных энергетических и транспортных проектах в Азербайджане, что сыграло важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и защите ключевых национальных интересов США; партнерство с Национальной гвардией Оклахомы, а также участие Азербайджана в операциях НАТО и США в Ираке и Афганистане. "Неудивительно, что около половины всех полетов во время операции в Афганистане проходило над Азербайджаном. Наши войска были в числе последних четырех стран, защищавших аэропорт Кабула вместе с американскими, британскими и турецкими друзьями", - отметил дипломат.

Он отметил, что сотрудничество со штатом является серьезным вкладом в общее партнерство между странами, которому в этом году исполняется 30 лет.

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