Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом

Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с итальянским городом Триесте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Италии Рашада Асланова в соцсети Х.

Этот вопрос азербайджанский дипломат обсудил на встрече с мэром города Триест Роберто Дипьяццей.

"Рад был встретиться с мэром Триеста Роберто Дипьяццей и обсудить перспективы сотрудничества в различных сферах между этим прекрасным городом и городами Азербайджана. Отдельно отмечу уже существующее важное и поступательно развивающееся партнерство между Бакинским международным морским торговым портом и портом Триесте", - написал Асланов.