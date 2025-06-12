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Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом

Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 11:29
Азербайджан заинтересован в развитии связей с итальянским Триестом

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с итальянским городом Триесте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Италии Рашада Асланова в соцсети Х.

Этот вопрос азербайджанский дипломат обсудил на встрече с мэром города Триест Роберто Дипьяццей.

"Рад был встретиться с мэром Триеста Роберто Дипьяццей и обсудить перспективы сотрудничества в различных сферах между этим прекрасным городом и городами Азербайджана. Отдельно отмечу уже существующее важное и поступательно развивающееся партнерство между Бакинским международным морским торговым портом и портом Триесте", - написал Асланов.

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Версия на английском языке Azerbaijan keen on strengthening ties with Italy's Trieste
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliyanın Triest şəhəri ilə əlaqələrin inkişafında maraqlıdır

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