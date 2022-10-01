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Президент: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями

Президент: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями в сфере восстановления освобожденных от оккупации территорий.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 11:24
Президент: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями
Ильхам Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями в сфере восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 1 октября - Дня образования КНР.

"Мы заинтересованы в расширении совместной деятельности с китайскими компаниями в восстановительных и реставрационных работах, проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan interested in expanding joint activities with Chinese companies in liberated territories, says Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Azad edilmiş ərazilərdə Çin şirkətləri ilə birgə fəaliyyətimizin genişlənməsində maraqlıyıq"

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