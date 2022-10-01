Президент: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями в сфере восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими компаниями в сфере восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 1 октября - Дня образования КНР.

"Мы заинтересованы в расширении совместной деятельности с китайскими компаниями в восстановительных и реставрационных работах, проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации", - заявил глава государства.