Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении отношений со Швейцарией.

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией.

Как передает Report , об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на мероприятии, посвященном Национальному дню Швейцарии.

"Азербайджан уделяет большое внимание отношениям со Швейцарией и заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества",- сказал замминистра, отметив, что за 30 лет с момента установления дипотношений между странами, оно динамично развивалось по различным сферам.

Он напомнил, что швейцарские компании вовлечены в восстановление освобожденных территорий Азербайджана, а Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) значительно представлена в Швейцарии.

В свою очередь временный поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффе отметил, что за шесть месяцев нахождения в Азербайджане у него была возможность путешествовать по стране и увидеть все богатство азербайджанской культуры. По его словам, между Азербайджаном и Швейцарией есть схожие черты - обе страны многонациональны, обладают прекрасной природой и привлекательны для туристов.

Александр Хоффе отметил рост торгового оборота и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией после пандемии. При этом, по его словам, потенциал для развития экономического сотрудничества все еще велик.