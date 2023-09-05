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Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении отношений со Швейцарией.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 20:05
Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества со Швейцарией.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на мероприятии, посвященном Национальному дню Швейцарии.

"Азербайджан уделяет большое внимание отношениям со Швейцарией и заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества",- сказал замминистра, отметив, что за 30 лет с момента установления дипотношений между странами, оно динамично развивалось по различным сферам.

Он напомнил, что швейцарские компании вовлечены в восстановление освобожденных территорий Азербайджана, а Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) значительно представлена в Швейцарии.

В свою очередь временный поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффе отметил, что за шесть месяцев нахождения в Азербайджане у него была возможность путешествовать по стране и увидеть все богатство азербайджанской культуры. По его словам, между Азербайджаном и Швейцарией есть схожие черты - обе страны многонациональны, обладают прекрасной природой и привлекательны для туристов.

Александр Хоффе отметил рост торгового оборота и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией после пандемии. При этом, по его словам, потенциал для развития экономического сотрудничества все еще велик.

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