Алихан Смаилов: Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе

Великий лидер Гейдар Алиев всегда питал искренние дружеские отношения к Казахстану. Открытие в этом году улицы Гейдара Алиева в Астане с участием президентов Азербайджана и Казахстана еще раз продемонстрировало единство наших стран и народов.

Великий лидер Гейдар Алиев всегда питал искренние дружеские отношения к Казахстану. Открытие в этом году улицы Гейдара Алиева в Астане с участием президентов Азербайджана и Казахстана еще раз продемонстрировало единство наших стран и народов.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Выразив удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном во всех областях, Алихан Смаилов подчеркнул, что взаимодействие двух стран является показателем их отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Премьер-министр Казахстана выразил признательность за поддержку, оказываемую президентом Азербайджана укреплению сотрудничества в различных сферах.

Алихан Смаилов отметил, что Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился на 40 процентов, превысив 460 миллионов долларов, выразил удовлетворение сохранением этой динамики и в этом году, подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего наращивания потенциала.