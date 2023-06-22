О нас

Алихан Смаилов: Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе

Алихан Смаилов: Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе Великий лидер Гейдар Алиев всегда питал искренние дружеские отношения к Казахстану. Открытие в этом году улицы Гейдара Алиева в Астане с участием президентов Азербайджана и Казахстана еще раз продемонстрировало единство наших стран и народов.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 14:52
Алихан Смаилов: Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе

Великий лидер Гейдар Алиев всегда питал искренние дружеские отношения к Казахстану. Открытие в этом году улицы Гейдара Алиева в Астане с участием президентов Азербайджана и Казахстана еще раз продемонстрировало единство наших стран и народов.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Выразив удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном во всех областях, Алихан Смаилов подчеркнул, что взаимодействие двух стран является показателем их отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Премьер-министр Казахстана выразил признательность за поддержку, оказываемую президентом Азербайджана укреплению сотрудничества в различных сферах.

Алихан Смаилов отметил, что Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился на 40 процентов, превысив 460 миллионов долларов, выразил удовлетворение сохранением этой динамики и в этом году, подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего наращивания потенциала.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Alikhan Smailov: Azerbaijan - most important economic and trade partner for Kazakhstan in South Caucasus

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi