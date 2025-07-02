О нас

Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС

Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 09:39
Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС

Азербайджан, как и в рамках других многосторонних форматов, выступает за сотрудничество в области развития женщин на платформе Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на первом женском форуме ОЭС в Лачыне.

По словам Мурадовой, женский форум ОЭС может стать важным механизмом для продвижения этих целей.

"В рамках этой платформы мы можем стимулировать участие женщин в региональных экономических проектах. Также мы можем стать центром сотрудничества, создающим совместные инициативы в области образования и цифровых навыков, открывающим новые платформы для молодых женщин-лидеров", - сказала она.

Бахар Мурадова подчеркнула, что женский форум может сыграть важную роль в разработке новой стратегии развития, которая станет продолжением документа "Перспектива ОЭС" и охватит период 2026-2035 годов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Azərbaycan ECO müstəvisində də qadınların dayanıqlı inkişafı üçün əməkdaşlığın tərəfdarıdır

Другие новости из категории

Захид Орудж: В Екатеринбурге силовики исполняли жестокие приказы самого Кремля
Захид Орудж: В Екатеринбурге силовики исполняли жестокие приказы самого Кремля
2 июля 2025 г. 10:22
Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование 
Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование 
2 июля 2025 г. 10:19
Замгенсека ОЭС: Необходимо предпринять важные шаги для повышения цифровых навыков женщин
Замгенсека ОЭС: Необходимо предпринять важные шаги для повышения цифровых навыков женщин
2 июля 2025 г. 10:03
Замгенсека ООН: Основная проблема в продвижении прав женщин - финансирование
Замгенсека ООН: Основная проблема в продвижении прав женщин - финансирование
2 июля 2025 г. 10:00
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
В Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества
ФотоВ Лачыне проходит женский форум Организации экономического сотрудничества
2 июля 2025 г. 08:54
Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка
Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка
2 июля 2025 г. 00:31
В Москве есть определенная группа, которая инициирует кризис в отношениях с Баку
В Москве есть определенная группа, которая инициирует кризис в отношениях с Баку
1 июля 2025 г. 23:33
Коллегия адвокатов обратится в международные организации в связи с насилием против азербайджанцев в России
Коллегия адвокатов обратится в международные организации в связи с насилием против азербайджанцев в России
1 июля 2025 г. 23:04
Анар Багиров: В отношении наших соотечественников в России творится варварство
Анар Багиров: В отношении наших соотечественников в России творится варварство
1 июля 2025 г. 22:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi