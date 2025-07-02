Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС

Азербайджан выступает за сотрудничество в области развития женщин в рамках ОЭС

Азербайджан, как и в рамках других многосторонних форматов, выступает за сотрудничество в области развития женщин на платформе Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на первом женском форуме ОЭС в Лачыне.

По словам Мурадовой, женский форум ОЭС может стать важным механизмом для продвижения этих целей.

"В рамках этой платформы мы можем стимулировать участие женщин в региональных экономических проектах. Также мы можем стать центром сотрудничества, создающим совместные инициативы в области образования и цифровых навыков, открывающим новые платформы для молодых женщин-лидеров", - сказала она.

Бахар Мурадова подчеркнула, что женский форум может сыграть важную роль в разработке новой стратегии развития, которая станет продолжением документа "Перспектива ОЭС" и охватит период 2026-2035 годов.