Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан выступает за безопасность, развитие и сотрудничество в регионе" - ФОТО

31 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на официальном приеме, Президент Ильхам Алиев еще раз приветствовал Президента Польши и возглавляемую им делегацию в Азербайджане. «Это Ваш первый официальный визит в нашу страну», - сказал глава государства, подчеркнув, что его официальный визит в Польшу оставил приятные впечатления. Отметив широкие возможности для развития связей между нашими странами, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня мы рассмотрели наши двусторонние связи. Есть широкие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах. Верю, что проведенные в ходе Вашего визита переговоры, достигнутые договоренности и подписанные документы внесут вклад в дальнейшее расширение наших связей.

Подчеркнув, что связи между нашими народами имеют исторические корни, Президент Ильхам Алиев констатировал, что поляки, поселившиеся в свое время в Азербайджане, играли активную роль в общественно-политической и экономической жизни нашей страны. Отметив, что исторические отношения создают прочную основу для развития сотрудничества и на современном этапе, глава государства подчеркнул успешное взаимодействие во многих областях. Он сказал:

- Есть широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в транспортном секторе в рамках коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан выступает за безопасность, развитие и сотрудничество в регионе.

Президент Ильхам Алиев сказал, что самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - все еще не урегулирована. Мировое сообщество признает территориальную целостность Азербайджана и выступает за справедливое урегулирование конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Президент Ильхам Алиев выразил польской стороне признательность за поддержку урегулирования конфликта согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана.