Азербайджан выразил соболезнования Японии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Мы глубоко опечалены гибелью людей и ущербом, причиненным землетрясением на полуострове Ното в Японии.

Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого бедствия, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126.

Не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.