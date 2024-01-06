Азербайджан выразил соболезнования Японии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "X".
"Мы глубоко опечалены гибелью людей и ущербом, причиненным землетрясением на полуострове Ното в Японии.
Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого бедствия, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.
Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126.
Не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.
We are deeply saddened by the loss of lives and damage caused by the Noto Peninsula Earthquake in— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Japan.
We extend heartfelt condolences to the families and friends who have lost loved ones in this disaster, and wish speedy recovery to the injured.
@MofaJapan_en January 6, 2024