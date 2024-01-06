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Азербайджан выразил соболезнования Японии

Азербайджан выразил соболезнования Японии Азербайджан выразил соболезнования Японии в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.
Внешняя политика
6 января 2024 г. 15:33
Азербайджан выразил соболезнования Японии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Мы глубоко опечалены гибелью людей и ущербом, причиненным землетрясением на полуострове Ното в Японии.

Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого бедствия, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126.

Не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA offers condolences to Japan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Yaponiyaya başsağlığı verib

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