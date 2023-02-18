Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Таджикистану.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Таджикистану.

Как сообщает Report , публикация с соболезнованиями размещена на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными сходом лавины в Бадахшанской области Таджикистана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате схода лавины на востоке Таджикистана 15 февраля погибли 15 человек, еще 12 - пострадали. Было разрушено четыре жилых дома, еще 35 - частично, пострадали также пять хозяйственных объектов.