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Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану

Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Таджикистану.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 00:41
Азербайджан выразил соболезнования Таджикистану

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Таджикистану.

Как сообщает Report, публикация с соболезнованиями размещена на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными сходом лавины в Бадахшанской области Таджикистана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате схода лавины на востоке Таджикистана 15 февраля погибли 15 человек, еще 12 - пострадали. Было разрушено четыре жилых дома, еще 35 - частично, пострадали также пять хозяйственных объектов.

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