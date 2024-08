Азербайджан решительно осудил теракт в Пакистане, приведший к гибели не менее 50 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"Потрясены вестью о гибели десятков человек в результате теракта в провинции Белуджистан в Пакистане. Решительно осуждаем все формы и проявления терроризма, выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Азербайджан солидарен с братской Исламской Республикой Пакистан", - говорится в публикации.