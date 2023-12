МИД Азербайджан выразил соболезнования Пакистану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью 23 военнослужащих в результате теракта.

Как передает Report, об говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X".

“Глубоко шокированы и опечалены новостями об ужасающей террористической атаке, в которой погибли 23 военных пакистанской армии. Выражаем наши глубочайшие соболезнования и солидарность с братским Пакистаном. Самым решительным образом осуждаем терроризм во всех его формах”, - отмечается в публикации.

По меньшей мере 23 сотрудника сил безопасности погибли в результате теракта в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Террорист-смертник устроил взрыв в полицейском участке.