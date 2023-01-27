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Азербайджан выразил соболезнования Израилю

Азербайджан выразил соболезнования Израилю Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с совершенным в этой стране террористическим актом.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 23:48
Азербайджан выразил соболезнования Израилю

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с совершенным в этой стране террористическим актом.

Как передает Report, об этом сообщили в Twitter-аккаунте МИД.

"Решительно осуждаем теракт в синагоге, расположенной в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Приносим соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в ходе вооруженного нападения на синагогу в Иерусалиме погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.

Согласно информации, подозреваемый был застрелен.

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