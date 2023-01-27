Азербайджан выразил соболезнования Израилю

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с совершенным в этой стране террористическим актом.
Как передает Report, об этом сообщили в Twitter-аккаунте МИД.
"Решительно осуждаем теракт в синагоге, расположенной в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Приносим соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, что в ходе вооруженного нападения на синагогу в Иерусалиме погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.
Согласно информации, подозреваемый был застрелен.