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Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета

Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 15:00
Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета

Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде.

Как передает Report, соответствующей публикацией поделился МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагической авиакатастрофой, произошедшей в городе Ахмедабад в Индии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Желаем сил и терпения в предстоящие дни", - отмечается в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада. Согласно последним данным, жертвами стали 170 пассажиров. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадский пассажир.

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Версия на английском языке Azerbaijan expresses condolences to India over plane crash
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Hindistana başsağlığı verib

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