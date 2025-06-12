Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета

Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением самолета

Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с крушением пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде.

Как передает Report, соответствующей публикацией поделился МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагической авиакатастрофой, произошедшей в городе Ахмедабад в Индии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Желаем сил и терпения в предстоящие дни", - отмечается в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада. Согласно последним данным, жертвами стали 170 пассажиров. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадский пассажир.