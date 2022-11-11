Азербайджан протестует против покровительства Ирана находящимся в международном розыске

Азербайджан выразил протест против предоставления Ираном условий для поселения в этой стране граждан Азербайджана, находящихся в международном розыске

Азербайджан выразил протест против предоставления Ираном условий для проживания в этой стране граждан Азербайджана, находящихся в международном розыске.

Как сообщает Report, об этом было заявлено послу Ирана в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави, вызванному сегодня в министерство иностранных дел Азербайджана.

Была отмечена неприемлемость создания условий для проживания в Иране граждан Азербайджана, совершивших преступление против основ конституционного строя Азербайджана и объявленных в международный розыск решением суда, и необходимость передачи преступников.

Подчеркнуто, что прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджане и скрывающихся в других странах от уголовного преследования, является недружественным шагом.