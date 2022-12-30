Азербайджан выразил отношение к предвзятым высказываниям главы ереванского офиса UNICEF

Глава азербайджанского офиса UNICEF был приглашен в отдел внешнеполитических связей Администрации президента Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, на встрече представителю UNICEF была выражена озабоченность по поводу неприемлемос

Глава азербайджанского офиса UNICEF был приглашен в отдел внешнеполитических связей Администрации президента Азербайджана.



Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az , на встрече представителю UNICEF была выражена озабоченность по поводу неприемлемости заявлений главы ереванского офиса UNICEF, высказанных им о суверенной территории другой страны.

Было подчеркнуто, что глава ереванского офиса UNICEF превысил свой мандат и рамки полномочий.

Представительство UNICEF и резидент-координатор ООН в Азербайджане признали предвзятость высказываний главы ереванского бюро UNICEF.

Напомним, что ереванский офис UNICEF выступил с заявлением, в котором отметил, что "закрытие Лачинского коридора влияет на детей, ограничивая доступ к основным услугам, необходимым им для выживания, здорового роста и благополучия".