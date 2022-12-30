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Азербайджан выразил отношение к предвзятым высказываниям главы ереванского офиса UNICEF

Азербайджан выразил отношение к предвзятым высказываниям главы ереванского офиса UNICEF Глава азербайджанского офиса UNICEF был приглашен в отдел внешнеполитических связей Администрации президента Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, на встрече представителю UNICEF была выражена озабоченность по поводу неприемлемос
Внешняя политика
30 декабря 2022 г. 00:05
Азербайджан выразил отношение к предвзятым высказываниям главы ереванского офиса UNICEF

Глава азербайджанского офиса UNICEF был приглашен в отдел внешнеполитических связей Администрации президента Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az, на встрече представителю UNICEF была выражена озабоченность по поводу неприемлемости заявлений главы ереванского офиса UNICEF, высказанных им о суверенной территории другой страны.

Было подчеркнуто, что глава ереванского офиса UNICEF превысил свой мандат и рамки полномочий.

Представительство UNICEF и резидент-координатор ООН в Азербайджане признали предвзятость высказываний главы ереванского бюро UNICEF.

Напомним, что ереванский офис UNICEF выступил с заявлением, в котором отметил, что "закрытие Лачинского коридора влияет на детей, ограничивая доступ к основным услугам, необходимым им для выживания, здорового роста и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan UNICEF-in İrəvan ofisinin rəhbərinin qərəzli bəyanatına münasibət bildirib

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