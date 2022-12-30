Азербайджан выразил отношение к предвзятым высказываниям главы ереванского офиса UNICEF

Глава азербайджанского офиса UNICEF был приглашен в отдел внешнеполитических связей Администрации президента Азербайджана.
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Было подчеркнуто, что глава ереванского офиса UNICEF превысил свой мандат и рамки полномочий.
Представительство UNICEF и резидент-координатор ООН в Азербайджане признали предвзятость высказываний главы ереванского бюро UNICEF.
Напомним, что ереванский офис UNICEF выступил с заявлением, в котором отметил, что "закрытие Лачинского коридора влияет на детей, ограничивая доступ к основным услугам, необходимым им для выживания, здорового роста и благополучия".