Азербайджан выдвинул кандидатуру Лачына на получение статуса культурной столицы СНГ

Министр Иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выдвинул кандидатуру города Лачын на получение статуса культурной столицы Содружества Независимых Государств в 2025 году.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выдвинул кандидатуру города Лачын на получение статуса культурной столицы Содружества Независимых Государств в 2025 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на социальные сети внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Дж. Байрамов также рассказал о деятельности, проводимой в связи с предстоящим в Баку СОР29, "Игр СНГ", которые пройдут в в будущем году в Гяндже.

"Министры стран СНГ были проинформированы о позиции Азербайджана по текущему состоянию и будущим перспективам сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в рамках СНГ, " - говорится в сообщении.

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