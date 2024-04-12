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Азербайджан выдвинул кандидатуру Лачына на получение статуса культурной столицы СНГ

Азербайджан выдвинул кандидатуру Лачына на получение статуса культурной столицы СНГ Министр Иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выдвинул кандидатуру города Лачын на получение статуса культурной столицы Содружества Независимых Государств в 2025 году.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 15:53
Азербайджан выдвинул кандидатуру Лачына на получение статуса культурной столицы СНГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выдвинул кандидатуру города Лачын на получение статуса культурной столицы Содружества Независимых Государств в 2025 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на социальные сети внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Дж. Байрамов также рассказал о деятельности, проводимой в связи с предстоящим в Баку СОР29, "Игр СНГ", которые пройдут в в будущем году в Гяндже.

"Министры стран СНГ были проинформированы о позиции Азербайджана по текущему состоянию и будущим перспективам сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в рамках СНГ, " - говорится в сообщении.

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