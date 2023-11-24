Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА 3,5 млн долларов США

Азербайджан выделит в Целевой Фонд 3,5 миллиона долларов США.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
"Мы приветствуем принятую на днях в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в связи с 25-летием СПЕКА. Целевой Фонд СПЕКА был учрежден под эгидой ООН. Азербайджан выделит в Целевой Фонд 3,5 миллиона долларов США", - заявил глава государства.