Азербайджан выделит средства на реставрацию крепости в Болгарии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева выделит средства на реставрацию и консервацию крепости Трапезица в Болгарии. Как сообщает Report со ссылкой на информационную службу правительства Болгарии, соответствующее соглашение будет подписано в Софии в присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и вице-премьера Азербайджана Эльчина Эфендиева в Совете министров после заседания правительства.

Крепость Трапезица является историческим памятником и располагается на одноименном холме в черте современного болгарского города Велико-Тырново.