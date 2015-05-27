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    Азербайджан выделит средства на реставрацию крепости в Болгарии

    Соответствующее соглашение будет подписано в Софии в присутствии премьер-министра Болгарии и вице-премьера Азербайджана

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева выделит средства на реставрацию и консервацию крепости Трапезица в Болгарии. Как сообщает Report со ссылкой на информационную службу правительства Болгарии, соответствующее соглашение будет подписано в Софии в присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и вице-премьера Азербайджана Эльчина Эфендиева в Совете министров после заседания правительства. 

    Крепость Трапезица является историческим памятником и  располагается на одноименном холме в черте современного болгарского города Велико-Тырново. 

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